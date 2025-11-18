Edirne Valisi Sezer, Bulgaristan'da Naim Süleymanoğlu'nu anma törenine katıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, dünya ve Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 8. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Bulgaristan'da Kırcaali'ye bağlı Mestanlı ilçesinde Süleymanoğlu'nun anısına yapılan anıtı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezer, milletin gururu, "Cep Herkülü" Naim Süleymanoğlu'nu rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.

- Sezer, Naim Süleymanoğlu Anı Evi açılışına katıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan'da Kırcaali'ye bağlı Mestanlı ilçesinde gerçekleştirilen Naim Süleymanoğlu Anı Evi'nin açılış törenine de katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen açılış programında yer aldı.