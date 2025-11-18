Edirne Valisi Sezer, Bulgaristan'da Naim Süleymanoğlu'nu anma törenine katıldı
Edirne Valisi Yunus Sezer, dünya ve Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 8. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, dünya ve Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 8. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Bulgaristan'da Kırcaali'ye bağlı Mestanlı ilçesinde Süleymanoğlu'nun anısına yapılan anıtı ziyaret etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezer, milletin gururu, "Cep Herkülü" Naim Süleymanoğlu'nu rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.
- Sezer, Naim Süleymanoğlu Anı Evi açılışına katıldı
Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan'da Kırcaali'ye bağlı Mestanlı ilçesinde gerçekleştirilen Naim Süleymanoğlu Anı Evi'nin açılış törenine de katıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen açılış programında yer aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezer, Naim Süleymanoğlu'nun çocukluk hatıralarını barındıran evin TİKA'nın özenli restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat bulduğunu ve anı evi olarak geleceğe emanet edildiğini belirtti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.