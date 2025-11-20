Habertürk
        Edirne Haberleri

        İpsala'nın kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

        İpsala'nın kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        20.11.2025 - 15:59
        İpsala'nın kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı
        İpsala'nın kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kutlamalar kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

        Ardından temsili milis kuvvet komutanı şehre girerek Türk bayrağını Sevgili'ye teslim etti.

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ın da konuşma yaptığı program, tören geçişiyle sona erdi.

        Törene CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ilçe halkı katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

