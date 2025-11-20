Edirne'de bir kadını tabancayla öldüren kişi intihar etti

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bunun üzerine C.S, T.D'yi tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, C.S. ile T.D. arasında TOKİ Konutları'nda çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Edirne'nin Enez ilçesinde bir kadını tabancayla öldüren kişi intihar etti.

