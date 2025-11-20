Habertürk
        Edirne'de bir kadını tabancayla öldüren kişi intihar etti

        Edirne'de bir kadını tabancayla öldüren kişi intihar etti

        Edirne'nin Enez ilçesinde bir kadını tabancayla öldüren kişi intihar etti.

        Giriş: 20.11.2025 - 19:43 Güncelleme: 20.11.2025 - 19:43
        Alınan bilgiye göre, C.S. ile T.D. arasında TOKİ Konutları'nda çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Bunun üzerine C.S, T.D'yi tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde C.S, T.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

