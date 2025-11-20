Edirne'de bir kadını tabancayla öldüren kişi intihar etti
Edirne'nin Enez ilçesinde bir kadını tabancayla öldüren kişi intihar etti.
Alınan bilgiye göre, C.S. ile T.D. arasında TOKİ Konutları'nda çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bunun üzerine C.S, T.D'yi tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde C.S, T.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
