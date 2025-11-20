Tümgeneral Özeren'den Edirne Valisi Sezer'e ziyaret
2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Özeren, Sezer’e makamında ziyarette bulundu.
Ziyarette, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu da yer aldı.
