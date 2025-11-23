Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        İpsalalı kadınların hazırladığı çikolatalar öğretmenlere hediye edildi

        İpsalalı kadınların hazırladığı çikolatalar 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla öğretmenlere hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 15:50 Güncelleme: 23.11.2025 - 15:50
        İpsalalı kadınların hazırladığı çikolatalar öğretmenlere hediye edildi
        İpsalalı kadınların hazırladığı çikolatalar 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla öğretmenlere hediye edildi.

        İpsala Çikolatası Girişimci Kadınlar Kooperatifi üyesi kadınlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere özel çikolata paketleri hazırladı.

        Kadınların hazırladığı çikolata paketleri öğretmenlere armağan edildi.

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, yaptığı açıklamada, kooperatifte çalışan kadınların Edirne'de görev yapan 2 bin 550 öğretmen için hediye hazırladığını söyledi.

        Kadınların özenle hazırladığı çikolataların paketlendiğini belirten Sevgili, "Çalışmada görev alan tüm kadınlara teşekkür ediyorum. İpsala'nın emekçi kadınları Öğretmenler Günü için anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Üretim gücümüzün merkezinde kadınlarımız var." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

