İpsalalı kadınların hazırladığı çikolatalar öğretmenlere hediye edildi

İpsalalı kadınların hazırladığı çikolatalar 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla öğretmenlere hediye edildi.

İpsala Çikolatası Girişimci Kadınlar Kooperatifi üyesi kadınlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere özel çikolata paketleri hazırladı.

Kadınların hazırladığı çikolata paketleri öğretmenlere armağan edildi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, yaptığı açıklamada, kooperatifte çalışan kadınların Edirne'de görev yapan 2 bin 550 öğretmen için hediye hazırladığını söyledi.

Kadınların özenle hazırladığı çikolataların paketlendiğini belirten Sevgili, "Çalışmada görev alan tüm kadınlara teşekkür ediyorum. İpsala'nın emekçi kadınları Öğretmenler Günü için anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Üretim gücümüzün merkezinde kadınlarımız var." ifadelerini kullandı.