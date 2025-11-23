Edirne DSİ Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı başantrenörlüğüne Kaya getirildi

Edirne DSİ Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı başantrenörlüğüne Turan Kaya getirildi.

Edirne DSİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Fırat Tulmaç, AA muhabirine, 7 yıl boyunca başantrenörlük yapan Alptuğ Akkaş'ın bu görevden istifa kararı aldığını söyledi.

Altyapı koordinatörlüğü ve antrenörlük görevine devam edecek Akkaş'ın takıma büyük emek verdiğini aktaran Tulmaç, "Kendisine bu süre zarfında takımımıza verdiği emek ve katkılar için teşekkür ederiz. A takım başantrenörlük görevi için Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Lig sürecimizde bilgi birikim ve deneyimleri ile sürekli yanımızda olan Turan Kaya hocamızla görüşülmüş ve her konuda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine görevinde başarı diliyoruz." diye konuştu.