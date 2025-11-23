Havsa'nın kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

Programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, ilçenin gelişmesi için tüm kurumların birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığını belirterek kurtuluş gününü kutladı.

İlçe meydanındaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, çelenk sunulmasının ardından sağanak nedeniyle kapalı düğün salonunda devam etti.

