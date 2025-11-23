Havsa'nın kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı
Havsa ilçesinin kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı.
İlçe meydanındaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, çelenk sunulmasının ardından sağanak nedeniyle kapalı düğün salonunda devam etti.
Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, ilçenin gelişmesi için tüm kurumların birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığını belirterek kurtuluş gününü kutladı.
Konuşmaların ardından kurtuluş günü için hazırlanan gösteri sunuldu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törenin ardından şehitlik ve Milli Mücadele döneminde Trakya Paşaeli Cemiyeti kurucularından Yolageldilizade Kasım Efendi'nin anıt mezarı ziyaret edildi.
Programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
