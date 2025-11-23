Edirne'de yaşlı kadına hayırseverlerin desteğiyle ev yaptırıldı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karabürçek köyünde yaşayan 72 yaşındaki Besmiye Özalp'e köy sakinleri ve hayırseverlerin desteğiyle ev yaptırıldı.
Köyün gençlerinden Ertuğrul Kayıp'ın, kimsesiz olan Özalp'in yıkılmak üzere olan evinin durumunu sosyal medyada paylaşması üzerine kısa sürede yardım kampanyası başlatıldı.
Köyün muhtarı Mustafa Gülkaynak'ın koordinasyonunda toplanan yardımlarla Özalp'e yeni bir ev yapıldı.
Gülkaynak, yaptığı açıklamada, küçük büyük herkesin köyde yardımda bulunduğunu söyledi.
El birliğiyle Özalp'e ev yaptıklarını belirten Gülkaynak, "Onun yüzündeki gülümsemeyi görmek hepimize yetti, bize dünyaları verdi. Bu çalışma Karabürçek'te ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Emeği geçen, gönül veren herkese minnettarım ve çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Yeni evini gören Özalp de gözyaşlarını tutamadı.
Kendisine destek verenlere teşekkür eden Özalp, "Allah razı olsun, beni unutmadılar. Herkesin kalbine sağlık." dedi.
