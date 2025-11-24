Edirne'de Öğretmenler Günü kutlamaları

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, emekli öğretmenlerle bir araya geldi.

Gencan, Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen buluşmada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin her zaman yol gösterici olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin kendisine Atatürk İlke ve İnkılapları'na sahip çıkmak, Cumhuriyet'in ışığından ve izinden yürümek, adaletli, sorgulayıcı ve vicdanlı olmak gibi değerleri kazandırdığını ifade eden Gencan, "Öğretmenlik, belki de mesleklerin en onurlusu, mesleklerin en değerlisi." dedi.

Bir çocuğun çizdiği hayat yolunda, kariyer yolculuğunda ve iyi bir insan olma serüveninde her öğretmenin büyük katkısı bulunduğunu vurgulayan Gencan, tüm öğretmenlere emekleri için teşekkür etti.

Emekli Öğretmenler Derneği Başkanı Arif Akpınar da söz alarak tüm öğretmenlerin gününü kutladı ve organizasyon için Gencan'a teşekkür etti.

- Öğretmenler ve öğrenciler sahnede buluştu

Edirne'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Akmercan İmam Hatip Ortaokulunda program düzenlendi.

Okulun fuaye salonunda gerçekleştirilen program, şehit öğretmenler için Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.