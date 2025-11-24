Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de Öğretmenler Günü kutlamaları

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, emekli öğretmenlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 15:39 Güncelleme: 24.11.2025 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de Öğretmenler Günü kutlamaları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, emekli öğretmenlerle bir araya geldi.

        Gencan, Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen buluşmada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin her zaman yol gösterici olduğunu söyledi.

        Öğretmenlerin kendisine Atatürk İlke ve İnkılapları'na sahip çıkmak, Cumhuriyet'in ışığından ve izinden yürümek, adaletli, sorgulayıcı ve vicdanlı olmak gibi değerleri kazandırdığını ifade eden Gencan, "Öğretmenlik, belki de mesleklerin en onurlusu, mesleklerin en değerlisi." dedi.

        Bir çocuğun çizdiği hayat yolunda, kariyer yolculuğunda ve iyi bir insan olma serüveninde her öğretmenin büyük katkısı bulunduğunu vurgulayan Gencan, tüm öğretmenlere emekleri için teşekkür etti.

        Emekli Öğretmenler Derneği Başkanı Arif Akpınar da söz alarak tüm öğretmenlerin gününü kutladı ve organizasyon için Gencan'a teşekkür etti.

        - Öğretmenler ve öğrenciler sahnede buluştu

        Edirne'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Akmercan İmam Hatip Ortaokulunda program düzenlendi.

        Okulun fuaye salonunda gerçekleştirilen program, şehit öğretmenler için Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Ardından öğrenciler "Dünyanın Bütün Çiçekleri" adlı şiiri okudu.

        Daha sonra öğretmen ve öğrencilerden oluşan koro, "Mağusa Limanı" ve "Benim Adım Öğretmen" başta olmak üzere çeşitli eserleri seslendirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Huzurevinde öğrencilerden emekli öğretmenlere gönülleri ısıtan sürpriz: Göz...
        Huzurevinde öğrencilerden emekli öğretmenlere gönülleri ısıtan sürpriz: Göz...
        Enez'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı
        Enez'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı
        Trakya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı
        Trakya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı
        Edirne'de yaşlı kadın, 34 yıldır sonbaharda düşen yaprakları gübreye dönüşt...
        Edirne'de yaşlı kadın, 34 yıldır sonbaharda düşen yaprakları gübreye dönüşt...
        Edirne'de ortaokul öğrencilerinin ziyareti huzurevindeki emekli öğretmenler...
        Edirne'de ortaokul öğrencilerinin ziyareti huzurevindeki emekli öğretmenler...
        Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin "liseli" oyuncuları
        Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin "liseli" oyuncuları