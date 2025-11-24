Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 13:15 Güncelleme: 24.11.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma programının ardından kutlama Halk Eğitim Merkezinde devam etti.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, buradaki konuşmasında şehit öğretmenleri rahmetle andığını söyledi.

        Öğretmenlerin çocukların kaderine dokunan görünmez mimarlar olduğunu belirten Sezer, "Merhum Nurettin Topçu öğretmenler için 'Muallim bir irfan ordusunun kumandanıdır' diyor. Gerçekten de öğretmenlerimiz sevginin, merhametin, adaletin ve bilginin kumandanlarıdır. Onların zaferleri, yetiştirdikleri gençlerin kalbinde ve karakterinde saklıdır." diye konuştu.

        Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrencileri sadece akademik yönden değil, onları ahlaki, sosyal ve kültürel değerler bakımından da donanımlı olarak yetiştirmeyi amaçladığını ifade etti.

        Öğretmenlerin konuşma yaptığı program mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin meslek yemini ile sürdü.

        Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencilerinin sunduğu oratoryo ve emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin takdim edilmesiyle kutlama programı sona erdi.

        Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde de İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Halk Eğitimi Merkezi'nde devam etti.

        Vali Uğur Turan, konuşmasında, öğretmenliğin sadece bir meslek değil, geleceğe yön veren, toplumları inşa eden, milletlerin kaderini değiştiren kutlu bir vazife olduğunu belirtti.

        Altınöz de konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlerken, bu kutlu yürüyüşün en önünde öğretmenlerin yer aldığını belirtti.

        Daha sonra göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreninin ardından şiirler okundu. Öğretmenlerden oluşturulan koro tarafından şarkılar söylendi.

        Törende, emekliliğe ayrılan öğretmenlere de plaket ve teşekkür belgeleri teslim edildi.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ'da da düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Milletvekili Nurten Yontar, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde devam eden programda, Vali Recep Soytürk, öğretmenlerin insanların hayatına dokunarak, geleceği şekillendirdiğini belirtti.

        Öğretmenlere başarı belgelerinin takdim edildiği programda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor
        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        6 yılla yargılanacak
        6 yılla yargılanacak

        Benzer Haberler

        Edirne'de yaşlı kadın, 34 yıldır sonbaharda düşen yaprakları gübreye dönüşt...
        Edirne'de yaşlı kadın, 34 yıldır sonbaharda düşen yaprakları gübreye dönüşt...
        Edirne'de ortaokul öğrencilerinin ziyareti huzurevindeki emekli öğretmenler...
        Edirne'de ortaokul öğrencilerinin ziyareti huzurevindeki emekli öğretmenler...
        Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin "liseli" oyuncuları
        Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin "liseli" oyuncuları
        Bulgaristan'dan Edirne'ye uzanan öğretmenlik öyküsü 34 yıl Bulgaristan'da,...
        Bulgaristan'dan Edirne'ye uzanan öğretmenlik öyküsü 34 yıl Bulgaristan'da,...
        Edirne protokolünün 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları
        Edirne protokolünün 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları
        TPAO, Edirne'de doğal gaz arama kuyusu açacak
        TPAO, Edirne'de doğal gaz arama kuyusu açacak