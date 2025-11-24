Edirne protokolünün 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında, öğretmenlerin her bir çocuğun hayatına fedakarca dokunduğunu belirtti.

Öğretmenlerin, ülkenin yarınlarını inşa ettiğini ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Edirne'mizde ve Türkiye'nin dört bir yanında sevgiyle, sabırla ve inançla görev yapan tüm öğretmenlerimize minnettarız. Emeklerinizin karşılığı hiçbir sözle ölçülemez. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, görevdeki ve emekli tüm öğretmenlerimize sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."

- TÜ Rektörü Prof. Dr. Hatipler

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hatipler, mesajında, öğretmenlerin her çocuğun yüreğine merak duygusunu, öğrenme heyecanını ve özgüveni yerleştirdiğini belirtti.

Öğretmenlerin sadece bireylerin değil milletin yarınlarını inşa ettiğini aktaran Hatipler, "Eğitimin gücüne inanan bir üniversite olarak Trakya Üniversitesinde Atatürk'ün gösterdiği çağdaş eğitim hedefleri doğrultusunda bilimsel ve etik değerlere sahip öğretmenler yetiştirmenin gururunu taşıyoruz. Bu özel günde Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görev yapan, emekli olan ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

- CHP Edirne İl Başkanı Balkanlı CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Balkanlı, mesajında, Türkiye'nin aydınlık geleceğini inşa eden tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularla kutladığını belirtti. Öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, toplumu şekillendiren, bireyin ufkunu açan, Cumhuriyet'in değerlerini ve bilimin ışığını yeni nesillere aktaran kutsal bir görev olduğunu aktaran Balkanlı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözünde ifade ettiği gibi ülkemizin geleceği öğretmenlerimizin emeğine, özverisine ve kararlılığına emanettir." ifadelerini kullandı. Balkanlı, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenleri saygı, rahmet ve minnetle andığını kaydetti. - ETSO Yönetim Kurulu başkanı Irmak Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.