Edirne protokolünün 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gencan, mesajında, öğretmenlerin, bir toplumun en değerli hazinesi, kültürün ve değerlerin gelecek nesillere taşınmasındaki vazgeçilmez köprüsü olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin çocuklara akademik bilginin yanı sıra cesareti, hayal kurmayı, eleştirel düşünmeyi ve en önemlisi iyi bir insan olmayı öğreten yol göstericiler olduğunu belirten Gencan, "Başöğretmenimiz, 'Öğretmenler yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır' diyerek öğretmenlik mesleğinin sadece bir bilgi aktarımı değil, aynı zamanda bir medeniyet ve gelecek inşa etme misyonu olduğunu en güçlü şekilde ifade etmiştir. Her bir öğrencisinin gözündeki ışıltıyı, yarının umudu olarak gören öğretmenlerimiz, karanlığa karşı yaktığımız en güçlü ışıktır." ifadelerini kullandı.

Gencan, mesleğini özveri, sabır ve aşkla icra eden tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

- Keşan Belediye Başkanı Özcan

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, mesajında, öğretmenlerin ülkenin geleceğini şekillendiren en güçlü rehberler olduğunu belirtti.

Toplumsal gelişmenin temel unsurlarından birinin öğretmenler olduğunu belirten Özcan, "Gençlerimizin yetişmesinde en büyük pay sahibi olan öğretmenlerimiz, ülkemizin en önemli yapı taşlarındandır. Bilginin ışığını taşıyan, yetiştirdikleri nesillerle geleceğe yön veren öğretmenlerimiz sayesinde ülkemiz çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma yolunda güçlü adımlar atmaktadır. Geleceğimize ışık tutan, bizlere dünyada saygın bir yer kazandıran tüm öğretmenlerimize şükran borçluyuz. Öğretmenlik sadece bir meslek değil, fedakarlık ve sorumluluk gerektiren bir yaşam biçimidir." ifadelerini kullandı. - AK Parti Edirne İl Başkanı İba AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, mesajında, geleceğin teminatı nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin önemli rolü olduğunu belirtti. Güçlü toplum, güçlü Türkiye hedefine ancak nitelikli bir nesil, özgün ve milli bir eğitim öğretim politikasıyla ulaşılabileceğini belirten İba, "Bu hedefin gerçekleşmesi ise özgün ve milli bir eğitim öğretim politikasıyla mümkündür. Bu anlayışın hayata geçirilmesinde en büyük pay şüphesiz öğretmenlerimize aittir." ifadelerini kullandı.