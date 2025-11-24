Edirne'de ortaokul öğrencilerinin ziyareti huzurevindeki emekli öğretmenleri duygulandırdı
Edirne'de ortaokul öğrencilerinin ziyaret ettiği huzurevindeki öğretmenler, duygu dolu anlar yaşadı.
Akmercan Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle Edirne Huzurevine giderek emekli öğretmenler Sevgi Pazar (70) ve Sedat Seyyar'ı (84) ziyaret etti.
Öğrenciler, ellerini öpüp, çiçek verdikleri emekli öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı, ardından, "Dünyanın bütün çiçekleri" adlı oratoryoyu seslendirdi.
Sunum sırasında Pazar ve Seyyar gözyaşlarını tutamadı.
Program, öğrenciler, öğretmenler, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu ve huzurevi çalışanlarının pasta kesmesiyle sona erdi.
- "Bana bu 1 yıl yeter"
Emekli öğretmen Pazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin ziyaretinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.
Gözyaşlarına hakim olamadığını belirten Pazar, "Geldiler beni ağlattılar, bu bana bir yıl yeter. O kadar mutlu oldum ki eski öğrencilerim film şeridi gibi gözümün önünden geçti, sınıfa girişlerim çıkışlarım. İyi ki öğretmen olmuşum. Annem de öğretmendi. Yaşım ilerledikçe çok daha iyi anlıyorum öğretmenliğin değerini ama hiç unutmamamız gereken bir şey var, Başöğretmenimiz. Her şeyi ona borçluyuz." diye konuştu.
Seyyar da çocukların kendisini duygulandırdığını belirterek, "Onlar bizim evladımız, canlarımız ciğerlerimiz. Onların güzelliğini gördüğümüz zaman hissettiğimiz mutluluk anlatılır gibi değil. Ağlamamın sebebi onlar. 38 sene öğretmenlik yaptım. Çok güzel insanların yetişmesine vesile oldum." dedi.
Tohumcu ise öğretmenlerin öğrencilerinin üzerinde büyük emeği olduğunu dile getirdi.
Öğretmenlerin insanlığa iyiyi, doğruyu ve erdemi öğreterek geleceği gösterdiğini ifade eden Tohumcu, "Öğretmenlerin hayatımızda çok büyük bir yeri vardır. Biz de bu kıymeti çok iyi biliyoruz ve o yüzden öğretmenlerimizi bir gün değil her gün anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
