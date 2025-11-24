Habertürk
        Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin "liseli" oyuncuları

        CİHAN DEMİRCİ - Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Edirne DSİ Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı'nın "liseli" oyuncuları azimleriyle takdir topluyor.

        Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) davetiyle geçen yıl Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne yükselen Edirne ekibinde, takımın en küçük iki oyuncusu dikkati çekiyor.

        Lise öğrencileri 15 yaşındaki Berrak Ceylan ve Çaykur Rizespor Kadın Basketbol Takımı'ndan transfer edilen 16 yaşındaki Beyza Kotan, kabiliyetleri ve enerjileriyle takdir ediliyor.

        Takımın kazanması için kendilerinden büyük rakiplerle parkede mücadele eden liseli oyuncular, edindikleri tecrübeyle sporcu kariyerlerinde başarı için çalışıyor.

        - 1. Lig'de oynamak büyük deneyim

        Edirne DSİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Fırat Tulmaç, AA muhabirine, altyapıya önem verdiklerini söyledi.

        Başarılı gençleri basketbola kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Tulmaç, "Öncelikle basketbolu seven gençleri bünyemize katmak için uğraşıyoruz. Yaşları küçük iki oyuncumuz var. Biri altyapımızdan yetişen bir oyuncu, diğer oyuncumuz ise Çaykur Rizespor'dan transferimiz. Yaşları küçük, hedefleri ve hayalleri yüksek çocuklar. Beni en çok etkileyen kısmı bu. Çünkü basketbolla yatıp basketbolla kalkıyorlar. Bu heyecanı da sahaya yansıtıyorlar." dedi.

        Lise öğrencisi oyuncuların okullarında da başarılı olduğunu anlatan Tulmaç, sporcularının ligde kazanacağı deneyimin gelecekleri açısından önemine vurgu yaptı.

        Edirne DSİ Spor Kulübü Altyapıdan Sorumlu Antrenörü Alptuğ Akkaş da altyapının takımın geleceğine yön verdiğini ifade etti.

        - Babasını kaybetti, basketbola başladı

        Oyunculardan Beyza Kotan ise 12 yaşında babasını kaybetmesinin ardından gördüğü bir rüya sonrası basketbola başladığını söyledi.

        Kendisini basketbola adadığını aktaran Kotan, "Rüyamda başarılı bir basketbolcu olduğumu ve babamın da buna çok sevindiğini görmüştüm. Babamın bana inandığını hissettim. Basketbola Rize'de başladım. Antrenörüm Cemil hocam rüyamı gerçekleştirmem için elinden geleni yaptı. Şu an buradayım. Hayallerimi, hedeflerimi gerçekleştiriyorum. En ufak bir şey bile yapabildiğimde bu yolda olmam gerektiğini hissediyorum. Çok mutluyum." ifadelerini kulandı.

        Kotan, küçük yaşta iyi bir seviyede 1. Lig'de oynamanın hedeflerini büyüttüğünü belirterek, dünyaca ünlü bir basketbolcu olmak istediğini sözlerine ekledi.

        - "Zor ama zevkli"

        Berrak Ceylan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde 10 yaşında basketbol oynamaya başladığını ve altyapıda yetişerek takıma seçildiğini anlattı.

        Kendinden büyüklerle mücadele etmenin zor olduğunu aktaran Ceylan, "Bu deneyimi önceden görmek tecrübe kazandırıyor bana. Zor ama zevkli. İleride milli takıma girmeyi hedefliyorum. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ondan sonra da dünya çapında iyi bir oyuncu olmak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

