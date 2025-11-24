Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Enez'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

        Enez'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 13:27 Güncelleme: 24.11.2025 - 13:30
        Enez'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı
        Enez'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Ardından Kaymakam Merve Ayık, Garnizon Komutanı Üsteğmen Enes Kaplan ve Belediye Başkanı Özkan Günenç, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

        Törende konuşan Günenç, ilçenin kurtuluşunun 103. yıl dönümünü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Öğrencilerin şiirler okuyup dans gösterileri sunduğu program, kurtuluşu sembolize eden bayrağın Kaymakam Ayık'a teslim edilmesiyle sona erdi.

        Törene askeri erkan, gaziler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Programın ardından Enez Mutlu Eller Kadın Kooperatifince düzenlenen kermes açıldı.

