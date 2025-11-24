Enez'in kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

Törene askeri erkan, gaziler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ardından Kaymakam Merve Ayık, Garnizon Komutanı Üsteğmen Enes Kaplan ve Belediye Başkanı Özkan Günenç, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

