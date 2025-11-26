Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'dan Edirne Vali Sezer'e ziyaret

        1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Giriş: 26.11.2025 - 16:44 Güncelleme: 26.11.2025 - 16:44
        1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'dan Edirne Vali Sezer'e ziyaret
        1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Edirne Valisi Yunus Sezer’i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Ersay, Sezer'e makamında ziyarette bulundu.

        Ziyarette 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu da yer aldı.

