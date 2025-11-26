Edirne'de yenilenen Üç Şehitler Anıtı törenle açıldı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde 1982 yılında meydana gelen kazada şehit olan 3 asker anısına yapılan Üç Şehitler Anıtı, yenilenmesinin ardından törenle açıldı.

Vali Yunus Sezer, 19 Mayıs Caddesi'ndeki programda yaptığı konuşmada, şehit haberi gelince tüm Türkiye'nin gözyaşı döktüğünü söyledi.

Türkiye için şehitliğin anlamının farklı olduğunu belirten Sezer, "Bu vatanın her karış toprağı şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır. Dünyanın en değerli toprakları buralar. Biz 1071'de Anadolu'ya adım attıktan beri buraları yurt yapmak için şehit verdik ve bu toprakların yurt kalması için şehitler ve gaziler veriyoruz." dedi.

Sezer, vatanın her köşesinde şehitlerin ve onların bıraktıkları aziz hatıraların ilelebet yaşayacağını dile getirdi.

Şehit babası Şerif Sezgin'in evladı için yaktığı ağıdı okuyan Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz da şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi ise 1982'de yapılan anıtın zaman içinde yıprandığını ancak aziz şehitlerin hatıralarının unutulmadığını dile getirdi.