        Edirne Haberleri

        Edirne'de Tarımsal Kuraklık Kriz Merkezi Toplantısı yapıldı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 09:27 Güncelleme: 26.11.2025 - 09:27
        
        Edirne'de Tarımsal Kuraklık Kriz Merkezi Toplantısı düzenlendi.

        Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yunus Sezer başkanlığında Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, DSİ İşletme Bakım Daire Başkanlığı tarafından mevcut durum, su kaynaklarının kullanımı ve yürütülen çalışmalarla ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

        2026 yılı üretim sezonunda Meriç Nehri Havzası'ndaki tarım alanlarının sulanması, alınacak önlemler ve çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulunuldu.

        Sulama sorunlarının giderilmesi, tarım alanlarının verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir sulama yöntemlerinin uygulanmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı program, görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

        Toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, oda başkanları ve DSİ yetkilileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

