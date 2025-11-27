Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne'de asayiş

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler yakalandı.

        Giriş: 27.11.2025 - 09:22 Güncelleme: 27.11.2025 - 09:22
        Edirne'de asayiş
        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mescit Mahallesi'ndeki denetimde "Türk vatandaşı veya yabancının yurtdışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.D'yi yakaladı.

        Ekipler "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş'yi de gözaltına aldı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        - İnşaat işçisi başından yaralandı

        Uzunköprü ilçesinde başından yaralanan inşaat işçisi hastanede tedavi altına alındı.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan F.P'nin üzerine tahta parçaları düştü.

        Başından yaralanan işçi, arkadaşlarının yardımıyla Uzunköprü Devlet Hastanesine götürüldü.

        - Alkollü sürücüye ceza uygulandı

        Uzunköprü ilçesinde alkollü sürücüye ceza kesildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki denetimde V.G'nin kullandığı otomobili durdurdu.

        Ekiplerce yapılan kontrolde 1.47 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ceza kesildi.

