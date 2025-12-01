Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 08:58 Güncelleme: 01.12.2025 - 08:58
        Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 10 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

        Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerinde 2 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

