Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde "Stres Kardiyak MRI" görüntüleme yöntemi uygulanmaya başlandı

Kalp atardamarlarındaki kan akışını inceleyerek tıkanıklıkları ortaya koyan "Stres Kardiyak MRI" görüntüleme yöntemi, Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı'nda uygulanmaya başlandı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Dekanlıkta düzenlenen toplantıda, hastalara en güncel tanısal imkanları sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Yeni yöntemin, özellikle anjiyo olma ihtimali bulunan hastalarda damar tıkanıklığının belirlenmesi ve uygun tedavinin planlanmasına katkı sağladığını belirten Üstündağ, "Hasta güvenliğini esas alarak gereksiz işlemlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz." dedi.

Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nermin Tunçbilek de "Stres Kardiyak MRI"nın deneyim gerektiren bir görüntüleme tekniği olduğunu ifade etti.

Tunçbilek, görüntülerin yorumlanmasının ileri düzey bilgi birikimi gerektirdiğini dile getirdi.

- Yöntemle gereksiz müdahalelerin önüne geçiliyor

Doç. Dr. Fethi Emre Ustabaşıoğlu ise yöntemin Trakya'da ilk kez uygulandığını vurgulayarak, "Bu teknik, kalp damarlarında orta dereceli darlık bulunan hastalarda kan akışının bozulup bozulmadığını gösteriyor. Böylece stentin gerçekten gerekli olup olmadığı netleşiyor ve gereksiz müdahalelerin önüne geçiliyor." dedi.

Ustabaşıoğlu, süreçte, damarın beslediği bölgede kanlanma problemi olup olmadığının değerlendirildiğini anlattı.

Kalple ilgili tüm sonuçların kardiyoloji uzmanlarıyla değerlendirildiğini belirten Ustabaşıoğlu, şunları kaydetti:

"Kalp rahatsızlığıyla ilgili gelen bir hastaya, durumuna göre damar yapıları bilgisayarlı tomografiyle görüntülenip sanal anjiyo yapılıyor. Örneğin yüzde 90 darlık varsa, ciddi bir darlık görüldüğü için stent takılması denenecektir. Ancak yüzde 60 gibi darlık ve göğüs ağrısı bulunan hastada bu darlığın gerçekten kalp kasında kanlanma bozukluğu yaratıp yaratmadığını anlamak için bu yöntemi uyguluyoruz. Görüntüleme esnasında hastaya kalp ritimlerinin tanısı ve tedavisi için kullanılan adenozin ilacını vererek kalbe egzersiz yaptırıp yorulmasını sağlıyoruz. Kalbi yorduğumuzda, o damarın beslediği alanda kan akışının kesintiye uğramasına neden olan bir durum saptanırsa ve ilacın etkisi geçince bu durum kaybolursa, buraya bir stent konulması gerektiği ortaya çıkar. Tam tersi durumda strese sokulan kalpte damarın beslediği alanda bir sorun yoksa stente gerek yoktur. Böylece gereksiz stentlerin önüne geçilmiş oluyor."