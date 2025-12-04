Trakya Üniversitesi, büro personeli Selda Özkan İlte'nin (35) vefatıyla ilgili gerekli incelemenin adli makamlarca yürütüldüğünü belirtti.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Tıp Fakültesi Dekanlığında 19 Mart 2024'ten itibaren büro personeli olarak görev yapan İlte'nin mesai saatleri içerisinde yüksekten düşerek ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

İlte'nin gelişen travma sonucunda tüm acil müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, "Yaşanan bu acı kayıp hepimizi derinden sarsmıştır. Kederli ailesine, sevenlerine ve üniversite camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Kurumumuz olayla ilgili gerekli incelemelerin adli makamlar tarafından yürütüldüğünü kamuoyunun bilgisine sunar." ifadelerine yer verildi.

- Emniyet Müdürü Ayhan, Keşan'da huzur toplantısına katıldı

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Keşan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yörük Mahallesi'nde huzur toplantısı gerçekleştirildi.

Mahallenin güvenliği ve huzuru için yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Ayhan, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, hep birlikte daha güvenli, daha huzurlu bir Edirne için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. - 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. İba, mesajında, Türk kadınının siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta güçlenmesinin Türkiye'nin gelişiminde belirleyici bir yere sahip olduğunu belirtti. İba, kadınlara 5 Aralık 1934'te tanınan seçme ve seçilme hakkının, dünyadaki pek çok ülkeden önce hayata geçirilmesinin büyük bir gurur olduğunu kaydetti. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın karşısında olduklarını belirten İba, daha eşit, daha güvenli ve daha adil bir toplumun ancak ortak sorumlulukla mümkün olacağını ifade etti.