        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi, büro personeli Selda Özkan İlte'nin (35) vefatıyla ilgili gerekli incelemenin adli makamlarca yürütüldüğünü belirtti.

        Giriş: 04.12.2025 - 17:26 Güncelleme: 04.12.2025 - 17:26
        Edirne'den kısa kısa
        Trakya Üniversitesi, büro personeli Selda Özkan İlte'nin (35) vefatıyla ilgili gerekli incelemenin adli makamlarca yürütüldüğünü belirtti.

        Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Tıp Fakültesi Dekanlığında 19 Mart 2024'ten itibaren büro personeli olarak görev yapan İlte'nin mesai saatleri içerisinde yüksekten düşerek ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

        İlte'nin gelişen travma sonucunda tüm acil müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, "Yaşanan bu acı kayıp hepimizi derinden sarsmıştır. Kederli ailesine, sevenlerine ve üniversite camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Kurumumuz olayla ilgili gerekli incelemelerin adli makamlar tarafından yürütüldüğünü kamuoyunun bilgisine sunar." ifadelerine yer verildi.

        - Emniyet Müdürü Ayhan, Keşan'da huzur toplantısına katıldı

        Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Keşan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yörük Mahallesi'nde huzur toplantısı gerçekleştirildi.

        Mahallenin güvenliği ve huzuru için yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Ayhan, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, hep birlikte daha güvenli, daha huzurlu bir Edirne için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

        - 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İba, mesajında, Türk kadınının siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta güçlenmesinin Türkiye'nin gelişiminde belirleyici bir yere sahip olduğunu belirtti.

        İba, kadınlara 5 Aralık 1934'te tanınan seçme ve seçilme hakkının, dünyadaki pek çok ülkeden önce hayata geçirilmesinin büyük bir gurur olduğunu kaydetti.

        Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın karşısında olduklarını belirten İba, daha eşit, daha güvenli ve daha adil bir toplumun ancak ortak sorumlulukla mümkün olacağını ifade etti.

        İba, ailesine, ülkesine ve geleceğine emek veren tüm kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladığını kaydetti.

        - TEMA'dan gönüllülük ve toprak sevgisi programı

        TEMA Vakfı Edirne İl Temsilciliği, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü ve Dünya Toprak Günü dolayısıyla Kurtuluş İlkokulunda program düzenledi.

        TEMA'dan yapılan açıklamaya göre, programda gönüllülük bilincini geliştirmek, toprağın yaşam için önemini kavratmak ve çevre duyarlılığını artırmak amacıyla öğrencilere eğitim ve uygulamalı etkinlikler yapıldı.

        Öğrenciler meşe palamudu ekimi gerçekleştirdi, gönüllülük, doğal varlıkların korunması ve toprağın önemi üzerine hazırlanan sunumlara katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, doğa eğitimleri ve uygulamalı çalışmalarla çocuklara hem gönüllülüğün toplumsal faydasını hem de toprağın insan hayatındaki yerini erken yaşta öğretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

