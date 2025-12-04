Habertürk
        Edirne İl Genel Meclisinden "mera dolandırıcılığı" uyarısı

        Edirne İl Genel Meclisinden "mera dolandırıcılığı" uyarısı

        Edirne İl Genel Meclisinin aralık ayı toplantıları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        04.12.2025 - 16:41
        Edirne İl Genel Meclisinden "mera dolandırıcılığı" uyarısı
        Edirne İl Genel Meclisinin aralık ayı toplantıları devam ediyor.

        Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen birleşimde, yoklamanın ardından son oturuma ait tutanak özetleri okundu.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Mehmet Güneş Yılmaz, İpsala ilçesine bağlı Turpçular köyünün kırsal yerleşme planına ilişkin raporu sundu.

        Gündem dışı söz alan meclis üyesi Mustafa Üstün, "Ankara’dan geldiklerini söyleyerek mera alanlarını kiralayabileceklerini" iddia eden kişilerin olduğunu belirtti.

        Köylerdeki vatandaşların bu kişilere inanmamaları gerektiğini ifade eden Üstün, bu durumda güvenlik güçlerine haber verilmesi gerektiğini dile getirdi.

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünün de mera dolandırıcılığına karşı uyarı mesajı yayımladığını hatırlatan Üstün, köylerde bilgilendirme yapmasının önemine değindi.

        Gegeoğlu da vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, İl Genel Meclisi üyelerinin köylerdeki vatandaşları ziyaret ederek bilgi vereceğini kaydetti.

