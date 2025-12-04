Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de asayiş

        Edirne'de evinden parası ve cep telefonu çalınan kişi polise şikayette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 12:24 Güncelleme: 04.12.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de asayiş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de evinden parası ve cep telefonu çalınan kişi polise şikayette bulundu.

        İ.E, evine geldiğinde elbise dolabına koyduğu 48 bin lira ve cep telefonunu yerinde bulamadı.

        İ.E, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

        - Alkollü sürücülere ceza

        Edirne'de alkollü araç kullanan sürücülere ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler kent merkezinde yaptığı kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüler L.B. ve E.Ö'ye ceza uyguladı.

        - Kavga eden komşular şikayetçi oldu

        Keşan ilçesinde halı silkeleme iddiasıyla kavga eden komşular birbirlerinden şikayetçi oldu.

        Büyükcami Mahallesi'nde G.D. ve İ.Y.D. ile komşuları R.Ç. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerini darp eden komşular polis merkezine giderek şikayette bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Danıştay, “Soruşturma geçiren polis olamaz” maddesinin iptalini istedi
        Danıştay, “Soruşturma geçiren polis olamaz” maddesinin iptalini istedi
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de 20 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 20 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de tarihi Kunduracılar Çarşısı'ndaki restorasyon çalışmaları tamamla...
        Edirne'de tarihi Kunduracılar Çarşısı'ndaki restorasyon çalışmaları tamamla...