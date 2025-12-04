Edirne'de asayiş
Edirne'de evinden parası ve cep telefonu çalınan kişi polise şikayette bulundu.
İ.E, evine geldiğinde elbise dolabına koyduğu 48 bin lira ve cep telefonunu yerinde bulamadı.
İ.E, polis merkezine giderek şikayette bulundu.
- Alkollü sürücülere ceza
Edirne'de alkollü araç kullanan sürücülere ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler kent merkezinde yaptığı kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüler L.B. ve E.Ö'ye ceza uyguladı.
- Kavga eden komşular şikayetçi oldu
Keşan ilçesinde halı silkeleme iddiasıyla kavga eden komşular birbirlerinden şikayetçi oldu.
Büyükcami Mahallesi'nde G.D. ve İ.Y.D. ile komşuları R.Ç. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerini darp eden komşular polis merkezine giderek şikayette bulundu.
