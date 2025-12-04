Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası, oğlunun duvara çizilen portresini görmek için Edirne'ye geldi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi, Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev tarafından Edirne'de bir duvara çizilen oğlunun portresini görmek için kente geldi.

Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi’nde, portrenin bulunduğu duvarın önüne ressam Abdullayev ile gelen baba Minguzzi, çalışmayı görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Minguzzi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Abdullayev’e yaptığı çalışma için teşekkür ederek Edirne'de kıymetli bir dost edindiğini söyledi.

Oğlu Ahmet'in sokak sanatını ve kaykayı çok sevdiğini ifade eden Minguzzi, "Böyle bir şey olduğunu bilse çok sevinirdi. Bize yukarıdan bakıyor inanıyorum." dedi.

Portreden mayıs ayında haberdar olduğunu ancak zor dönemlerden geçtiği için gelemediğini belirten Minguzzi, şöyle devam etti:

"Bu resim İtalya’da meşhur oldu. Ahmet’le ilgili haber verirken bu duvar resmiyle anlatıyorlar. Ben çok mutluyum çünkü ben de 16 yaşımda izin verilen yerlerde grafiti yapmayı seviyordum.