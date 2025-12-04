Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası, oğlunun duvara çizilen portresini görmek için Edirne'ye geldi
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi, Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev tarafından Edirne'de bir duvara çizilen oğlunun portresini görmek için kente geldi.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi, Azerbaycanlı ressam Hatai Abdullayev tarafından Edirne'de bir duvara çizilen oğlunun portresini görmek için kente geldi.
Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi’nde, portrenin bulunduğu duvarın önüne ressam Abdullayev ile gelen baba Minguzzi, çalışmayı görünce duygu dolu anlar yaşadı.
Minguzzi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Abdullayev’e yaptığı çalışma için teşekkür ederek Edirne'de kıymetli bir dost edindiğini söyledi.
Oğlu Ahmet'in sokak sanatını ve kaykayı çok sevdiğini ifade eden Minguzzi, "Böyle bir şey olduğunu bilse çok sevinirdi. Bize yukarıdan bakıyor inanıyorum." dedi.
Portreden mayıs ayında haberdar olduğunu ancak zor dönemlerden geçtiği için gelemediğini belirten Minguzzi, şöyle devam etti:
"Bu resim İtalya’da meşhur oldu. Ahmet’le ilgili haber verirken bu duvar resmiyle anlatıyorlar. Ben çok mutluyum çünkü ben de 16 yaşımda izin verilen yerlerde grafiti yapmayı seviyordum.
Ahmet benden biraz aldı sokak sanatını, mutlu etti ama üzülüyorum çünkü Ahmet bunu hak etmiyordu. Böyle bir şeyi kimse hak etmez. Yeni bir yasa çıkmasını istiyoruz çünkü bir Ahmet’i böyle kaybettik ama başka çocuklar için savaşıyoruz, önlem almamız lazım."
Abdullayev de Minguzzi'nin kendisiyle iletişime geçmesinin hem mutluluk hem burukluk yaşattığını dile getirdi.
Resmin bulunduğu caddeden sıkça geçtiğini anlatan Abdullayev, "Normalde duvar resimlerime bakıp çok mutlu olurum. Buradan geçerken sadece bir kez bakıp buruk bir şekilde geçiyorum. Buraya bu resmi yapma amacım tamamen duygularımı yansıtmaktı. Edirne halkının duruşunu ve tepkisini göstermek adına böyle bir duvar çalışması yaptım." diye konuştu.
Kadıköy'de bir pazar yerinde 24 Ocak’ta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan Mattia Ahmet Minguzzi, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmış, yapılan müdahalelere rağmen 8 Şubat’ta hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.