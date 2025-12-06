Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne merkezli FETÖ'nün "güncel öğrenci yapılanması" operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Edirne merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 00:23 Güncelleme: 06.12.2025 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne merkezli FETÖ'nün "güncel öğrenci yapılanması" operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 gün önce FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        - Soruşturma hakkında

        Soruşturma çerçevesinde iletişim tespitleri ve MASAK raporu doğrultusunda, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Edirne, İstanbul, Bursa, Bilecik ve Çanakkale’de operasyonlar gerçekleştirilmişti.

        Aralarında Trakya Üniversitesinin mevcut ve mezun öğrencilerinin de bulunduğu 12 zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 cep telefonu, 12 sim kart, 6 tablet, 11 dizüstü bilgisayar, 6 hafıza kartı, 6 harddisk, 5 harici bellek, FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan bir yayınevinden çıkan kitap, 6 bin dolar, 184 bin lira ve 61 gram altın ele geçirilmişti.

        Önceki gün adliyeye çıkarılan 6 zanlıdan 2’si savcılık sorgusunun ardından, 4’ü ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Başakşehir'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        Başakşehir'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        İl olmaya aday ilçeler
        İl olmaya aday ilçeler
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Edirne'de sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı
        Edirne'de sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı
        Edirne'de yakalanan 2 FETÖ üyesinden 1'i tutuklandı
        Edirne'de yakalanan 2 FETÖ üyesinden 1'i tutuklandı
        Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 13 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 13 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü tutukland...
        Edirne'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü tutukland...
        Edirne'de zincirleme kaza: 1 yaralı
        Edirne'de zincirleme kaza: 1 yaralı