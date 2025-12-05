Habertürk
        Edirne'de yakalanan 2 FETÖ üyesinden 1'i tutuklandı

        Edirne'de yakalanan 2 FETÖ üyesinden 1'i tutuklandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 21:21 Güncelleme: 05.12.2025 - 21:30
        Edirne'de yakalanan 2 FETÖ üyesinden 1'i tutuklandı
        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Güvenlik güçleri kent merkezinde yaptıkları denetimlerde yurt dışına kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri N.A. ve Y.B'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden N.A. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

