        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya Edirne'de konuştu:

        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Gerçek demokrasi ancak kadın-erkek eşitliği sağlandığında hayat bulabilir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:25 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:25
        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya Edirne'de konuştu:
        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Gerçek demokrasi ancak kadın-erkek eşitliği sağlandığında hayat bulabilir." dedi.

        Kaya, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla CHP Edirne İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadını toplumun öznesi yaptığını belirtti.

        Türk kadınının haklarını alması için mücadele veren Atatürk'ü minnet, şükran ve rahmetle andığını ifade eden Kaya, "Gerçek demokrasi ancak kadın-erkek eşitliği sağlandığında hayat bulabilir." dedi.

        TBMM'de kadın temsilinin yüzde 20, yerel siyasette ise yüzde 5 düzeyinde olduğunu ifade eden Kaya, bu verilerin Türkiye'nin demokrasi açığını ortaya koyduğunu ileri sürdü.

        -"Konak Edirne" açılış programı

        Kaya, Edirne Belediyesinin kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama katılımını güçlendirmeyi amaçlayarak düzenlediği "Konak Edirne" açılış programına da katıldı.

        Kaleiçi semtindeki konağın açılış töreninde konuşan Kaya, konağın Edirne'nin tarihine, kültürüne ve sosyal yaşamına çok önemli değer kazandıracağını ifade etti.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da bugün sadece bir konak açılışı yapmadıklarını, kadınlarla ilgili vizyonlarını ve neler yapılacağını da gösterdiklerini söyledi.

        Edirne'de 1972-1975 yılları arasında valilik yapan ve o dönemde konakta yaşayan Mustafa Karaer'in kızı Müge Karaer Krespi de programda konuşma yaptı.

        Konuşmalar sonrası konağın açılışı gerçekleştirildi.

        Programa, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, ilçe belediye başkanları ve kadınlar katıldı.

        - Kaya'nın diğer programları

        Edirne Belediyesi ve İl Genel Meclisi'ni de ziyaret eden CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, Edirne Kadın Dayanışması Platformunca Atatürk Anıtı'ndaki programa katıldı.

        Kaya, Belediye Başkanı Gencan, CHP Parti Meclis Üyesi Saniye Barut, KKTC Milletvekili Doğuş Derya'nın konuşmacı olduğu "Cumhuriyet ve Kadın Hakları" panelinde de yer aldı.

