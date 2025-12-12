Habertürk
        Edirne'de yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Edirne'nin Havsa ilçesinde yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 12.12.2025 - 22:02
        Edirne'de yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Edirne'nin Havsa ilçesinde yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        N.Ö. idaresindeki 39 ACD 499 plakalı otomobil, Hasköy beldesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile yolcular N.S. ve N.G. sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

