Edirne İl Genel Meclisi ocak ayı toplantıları başladı.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın ardından son birleşime ait tutanak özetleri okundu.

Toplantıda, Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı Cengiz Posta, Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünün yararlandığı Avrupa Birliği projeleri hakkında bilgi verdi.

Müdürlüğün, Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği Programı ve Interreg VI-A IPA Bulgaristan-Türkiye Programı kapsamında hazırlanan iki projesinin onaylanarak uygulanma süreçlerine geçtiğini belirten Posta, şunları kaydetti:

"Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği Programı projesi, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'deki yetkili makamların hazırlık durumunu güçlendirmeyi ve Karadeniz bölgesinde meydana gelen afetlerde ortak müdahale yeteneklerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Interreg VI-A IPA Bulgaristan-Türkiye Programı kapsamındaki proje ile de Türkiye ve Bulgaristan sınır ötesi bölgesinde afet önleme ve müdahale kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir."