Trakya Birlik son 2 yılda üreticiden 389 bin tona yakın ayçiçeği aldı

Trakya Birlik, 2024-2025 iş yılında üreticilerden 389 bin tona yakın ayçiçeği satın aldı.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen 2024-2025 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 60 yıllık köklü bir kuruluş olan Trakya Birlik'in, yerli üretimi koruyan ve ülkenin yağ sanayisine süreklilik kazandıran stratejik bir kurum olduğunu söyledi.

Üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için bakanlıklar ve ilgili kurumlarla koordineli çalışmalar yürüttüklerini belirten Kırbiç, ayçiçeğinin kesin fiyatının 18 Kasım 2024'te ton başına 21 bin 500 lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

Bu kapsamda 237 bin ton ayçiçeği alımı yapıldığını dile getiren Kırbiç, üreticilere yaklaşık 5 milyar 49 milyon lira ödeme gerçekleştirildiğini kaydetti.

Birliğin, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği için ortaklarına destek vermeye devam ettiğini belirten Kırbiç, 2024-2025 iş yılında üreticilere 2 milyar 795 milyon lira kredi kullandırıldığını bildirdi.

Kırbiç, aynı dönemde yaklaşık 182 bin ton yem ve 28 bin ton küspe, 37 bin ton gübre, 54 bin torba ayçiçeği tohumu ve 137 bin litre tarım ilacı satışı gerçekleştirildiğini söyledi. Rafine ayçiçeği yağı satışında tarihi bir seviyeye ulaşıldığına işaret eden Kırbiç, bu iş yılında 187 bin 814 ton rafine ayçiçeği yağı satışı yapıldığını dile getirdi. - "Kuraklık üretimi etkiledi" Kırbiç, 2025-2026 iş yılına gelindiğinde aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle üretimde düşüş olduğuna dikkati çekti. Yeni iş yılı için ayçiçeğinin kesin fiyatının ton başına 33 bin lira olarak belirlendiğini ifade eden Kırbiç, bu dönemde 151 bin 740 ton ayçiçeği alımı gerçekleştirildiğini kaydetti. Hava koşullarının ayçiçeği üretimini etkilediğine de değinen Kırbiç, "2025 yılı hasat başlangıcında Çukurova'da ton başına 23-24 bin lira seviyelerinde fiyatlar oluşmuştur. Daha sonra 18 Temmuz 2025'te Cumhurbaşkanı kararıyla uygulanan tarife kontenjanı piyasalarda toparlanma eğilimi oluşturmuştur." dedi.