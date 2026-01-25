Edirne Valisi Sezer, Edirne Sarayı'nın ihya çalışmalarını inceledi
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Sarayı'nda yürütülen ihya çalışmalarını inceledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, sarayın ihya ve restorasyonunu inceleyen Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezer, 92 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi olan Edirne Sarayı'nın çalışmalar ile eski ihtişamına kavuşacağını belirtti.
Çalışmaların hızla sürdüğünü aktaran Sezer, "Edirne Sarayı (Saray-ı Cedid-i Amire) Cihannüma Kasrı ve padişahın kabul odası olan Arz Odası, ikinci avluyu çevreleyen sur duvarları, Kum Kasrı hamamı ve birçok eseri ile Milli Saraylar Başkanlığımız himayelerinde yeniden ayağa kaldırılıyor." ifadelerini kullandı.
