        Edirne Valisi Sezer, Edirne Sarayı'nın ihya çalışmalarını inceledi

        Edirne Valisi Sezer, Edirne Sarayı'nın ihya çalışmalarını inceledi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Sarayı'nda yürütülen ihya çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 11:19 Güncelleme: 25.01.2026 - 11:19
        Edirne Valisi Sezer, Edirne Sarayı'nın ihya çalışmalarını inceledi
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Sarayı'nda yürütülen ihya çalışmalarını inceledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, sarayın ihya ve restorasyonunu inceleyen Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezer, 92 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi olan Edirne Sarayı'nın çalışmalar ile eski ihtişamına kavuşacağını belirtti.

        Çalışmaların hızla sürdüğünü aktaran Sezer, "Edirne Sarayı (Saray-ı Cedid-i Amire) Cihannüma Kasrı ve padişahın kabul odası olan Arz Odası, ikinci avluyu çevreleyen sur duvarları, Kum Kasrı hamamı ve birçok eseri ile Milli Saraylar Başkanlığımız himayelerinde yeniden ayağa kaldırılıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

