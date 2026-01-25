Trakya'da sis etkili oluyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sis yaşamı olumsuz etkiledi.



Edirne'de geceden bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.



Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda tedbir alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.



Selimiye Camisi ve tarihi köprüler başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser sis altında güzel görüntüler oluşturdu.



Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Tekirdağ'da dün akşam saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.



Görüş mesafesinin yer yer 40 metrenin altına düştüğü kentte, trafik ekipleri yoğunluğun olduğu bölgelerde önlem aldı.



Hava sıcaklığının 8 derece olduğu Tekirdağ'da sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.



Kırklareli'nde de sis etkili oldu.



Görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin altına düştüğü kentte, polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için kentin çeşitli noktalarında tedbir aldı.

