        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Meriç Nehri'nin taştığı köyde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Edirne'de Meriç Nehri'nin taşması nedeniyle seddede mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı.

        Giriş: 07.02.2026 - 22:58 Güncelleme: 07.02.2026 - 23:03
        Meriç Nehri'nin taştığı köyde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Edirne'de Meriç Nehri'nin taşması nedeniyle seddede mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı.

        Meriç Nehri'nin debisinin artması nedeniyle Elçili köyünde tarım arazileri su altında kaldı.

        Bölgede su pompası inşaatında çalışan bir kepçe operatörü ve kamyon şoförü taşkın koruyucu seddelerde mahsur kaldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Edirne Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekipleri botla mahsur kalan işçilerin bulunduğu alana gitti.

        Yılmaz Yavuz ve Ömer Faruk Balakan bulundukları yerden karaya çıkarıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.

        Bu arada nehrin debisindeki artış devam ediyor.


        Sabah saatlerinde 1119 metreküp/saniye olan debi son ölçümlerde 1257 metreküp/saniyeye yükseldi.

