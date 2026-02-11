AK Parti MKYK Üyesi Ünal, Edirne'de partililerle bir araya geldi
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, Edirne'de partililerle buluştu.
AK Parti Edirne İl Başkanlığı ziyaretinde İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Ünal, Edirne'nin, hafızası, irfanı ve devlet geleneğiyle bu milletin omurgasını taşıyan şehirlerden biri olduğunu belirtti.
Bu hafızayı sahada diri tutan, teşkilat bilinciyle siyaseti emekle yoğuran kadrolarla buluşmanın her zaman kıymetli olduğunu ifade eden Ünal, tüm teşkilat mensuplarına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
