Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Hukukçular Derneği Edirne Temsilcisi Hatipler'den Vali Sezer'e ziyaret

        Hukukçular Derneği Edirne Temsilciliği görevine atanan Avukat Tarık Hatipler, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 12:59 Güncelleme: 11.02.2026 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hukukçular Derneği Edirne Temsilcisi Hatipler'den Vali Sezer'e ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hukukçular Derneği Edirne Temsilciliği görevine atanan Avukat Tarık Hatipler, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre Hatipler, ziyarette temsilciliğin faaliyetleri ve planlanan çalışmalar hakkında Vali Sezer'e bilgi verdi.


        Vali Sezer de Hatipler'e yeni görevinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Davitashvili'ye Beşiktaş vizesi yine çıkmadı!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!

        Benzer Haberler

        Taşkın dev balığı kıyıya attı: 102 kilo, 2.40 metre Sular çekildi, dev yayı...
        Taşkın dev balığı kıyıya attı: 102 kilo, 2.40 metre Sular çekildi, dev yayı...
        Çömlekköy Barajıyla 56 bin 500 hektar tarım arazisi suya kavuşacak
        Çömlekköy Barajıyla 56 bin 500 hektar tarım arazisi suya kavuşacak
        Edirne Valisi Sezer SMA hastası Arel'i ziyaret etti
        Edirne Valisi Sezer SMA hastası Arel'i ziyaret etti
        Edirne'de okul güvenliği toplantısı yapıldı
        Edirne'de okul güvenliği toplantısı yapıldı
        Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı