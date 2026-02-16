Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de otomobiliyle ters yönde seyreden 87 yaşındaki sürücünün ehliyetine el konuldu

        Edirne'de otomobiliyle ters yönde ilerleyen 87 yaşındaki sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 18:52 Güncelleme: 16.02.2026 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de otomobiliyle ters yönde seyreden 87 yaşındaki sürücünün ehliyetine el konuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de otomobiliyle ters yönde ilerleyen 87 yaşındaki sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Edirne-Havsa otoyolunda seyreden sürücü, bir aracın ters yönde ilerlediğini görünce cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı.

        Durumun polise bildirilmesi üzerine M.E'nin (87) ters şeritte kullandığı 39 FC 730 plakalı otomobil, kontrollü şekilde durduruldu.

        Aracıyla ters şeritte ilerlediği gerekçesiyle 11 bin 620 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Otomobil, yediemin otoparkına çekildi.

        Ters yönde ilerleyen araç, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu

        Benzer Haberler

        Edirne'de sağanak etkili oluyor
        Edirne'de sağanak etkili oluyor
        Edirne'de Mutfak Edirne Gıda Üretim Merkezi açıldı
        Edirne'de Mutfak Edirne Gıda Üretim Merkezi açıldı
        Kilometrelerce ters yönde ilerledi, faciaya ramak kaldı
        Kilometrelerce ters yönde ilerledi, faciaya ramak kaldı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de şap aşılama kampanyası değerlendirildi
        Edirne'de şap aşılama kampanyası değerlendirildi
        Selimiye gölgesinde "Ramazan Sokağı" başlıyor
        Selimiye gölgesinde "Ramazan Sokağı" başlıyor