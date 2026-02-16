Edirne'de otomobiliyle ters yönde seyreden 87 yaşındaki sürücünün ehliyetine el konuldu

Edirne'de otomobiliyle ters yönde ilerleyen 87 yaşındaki sürücünün ehliyetine el konuldu. Edirne-Havsa otoyolunda seyreden sürücü, bir aracın ters yönde ilerlediğini görünce cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Durumun polise bildirilmesi üzerine M.E'nin (87) ters şeritte kullandığı 39 FC 730 plakalı otomobil, kontrollü şekilde durduruldu. Aracıyla ters şeritte ilerlediği gerekçesiyle 11 bin 620 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine el konuldu. Otomobil, yediemin otoparkına çekildi. Ters yönde ilerleyen araç, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

