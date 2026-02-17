Canlı
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de engelli gencin polis olma hayali gerçekleşti

        Edirne'de yaşayan 36 yaşındaki zihinsel engelli Eren Engin'in polis olma hayali gerçekleşti.

        17.02.2026 - 17:23
        Edirne'de engelli gencin polis olma hayali gerçekleşti
        Edirne'de yaşayan 36 yaşındaki zihinsel engelli Eren Engin'in polis olma hayali gerçekleşti.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Engin'i Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek polis kıyafeti giydirdi.

        Polislerle sohbet eden Engin ve ailesi daha sonra ekip aracıyla Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Engin, burada telsizle anons yaptı ve polis aracının sirenini çalıştırdı.

        Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da genci ve ailesini makamında ağırlayarak ikramda bulundu.

        Babası Hamdi Engin, "Arka Sokaklar" dizisini çok seven oğlunun polis olma hayalinin gerçekleştiğini söyledi.

        Oğlunun çok mutlu olduğunu belirten Engin, polislere teşekkür etti.

        Anne Şaziye Engin de polislerin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek, oğlunun hayalinin gerçekleşmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

