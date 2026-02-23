Canlı
        GÜNCELLEME - Edirne merkezli organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutukladı

        Edirne'de bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden, aralarında Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A. ile Belediye Meclis Üyesi N.M'nin de bulunduğu 4'ü tutuklandı.

        Giriş: 23.02.2026 - 13:37
        Edirne’de bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden, aralarında Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A. ile Belediye Meclis Üyesi N.M’nin de bulunduğu 4'ü tutuklandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki sorgularının ardından A.O, F.A, E.A. serbest bırakıldı.

        Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A, Belediye Meclis Üyesi N.M. ile E.E.K. ve H.B. tutuklandı.

        U.Ç, R.B. ve H.K. konutu terk etmeme tedbiri alırken, K.N, E.G, S.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

        "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "rüşvet" ve "dosya gizliliğini ihlal" suçlamalarına yönelik operasyonda, Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A, Belediye Meclis Üyesi N.M, Edirne Adliyesi çalışanı E.E.K. ve U.Ç. ile bir gece kulübünün ortak ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Soruşturma kapsamında yaklaşık 6 aylık fiziki ve teknik takip, görüntü incelemeleri ile MASAK raporlarının değerlendirildiği öğrenilmişti.



