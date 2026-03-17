Edirne'de bayramda yağışlı hava etkili olacak

Edirne'de Ramazan Bayramı süresince yağışlı ve serin hava bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, arife günü kentte çok bulutlu hava ve aralıklı sağanak etkili olacak.





Hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek 11 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.



Bayramın birinci günü de yağışın devam etmesi beklenirken, sıcaklıkların yine 5 ila 11 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor.





Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde de yer yer sağanak geçişlerinin süreceği, hava sıcaklıklarının 6-11 derece bandında kalacağı bekleniyor.







