Edirne'de otomobilin takla atması güvenlik kamerasında

Edirne'de kontrolden çıkan otomobilin takla atması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kapıkule - Edirne kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 59 DH 666 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, bir tesisin park alanında durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve yolcu, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı, bir tesisin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

