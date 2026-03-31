        Edirne'de trafik kazasının ardından çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Edirne'de iki motosikletin karıştığı kazanın ardından çıkan kavgada bıçaklanan sürücü hastaneye kaldırıldı, diğer sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Bostanpazarı Caddesi'nde S.Ç. idaresindeki 22 AFC 690 plakalı motosiklet, E.E'nin kullandığı 22 ABZ 469 plakalı motosiklete çarptı.

        Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan P.Ç. yaralandı.

        Kazanın ardından sürücüler arasında çıkan kavgada E.E, S.Ç'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı yolcu P.Ç. Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine, bıçaklanan S.Ç. ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli E.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Öte yandan kavga anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

