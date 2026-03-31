Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Edirne Haberleri

        Edirne'de öğrencilere akran zorbalığı anlatıldı

        –Edirne'de Kütüphane Haftası kapsamında "İyileştiren Kütüphane" temasıyla ortaokul öğrencilerine yönelik akran zorbalığı semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Edirne'de öğrencilere akran zorbalığı anlatıldı

        –Edirne'de Kütüphane Haftası kapsamında "İyileştiren Kütüphane" temasıyla ortaokul öğrencilerine yönelik akran zorbalığı semineri düzenlendi.

        Edirne Kırkpınar İl Kütüphanesinde gerçekleştirilen programda, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyolog Gamze Çapkın tarafından "Akran Zorbalığı" konulu sunum yapıldı.

        Seminerde zorbalığın tanımı, nedenleri ve çocuklar üzerindeki etkileri ele alınırken, erken farkındalığın önemi vurgulandı.


        Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, özellikle günümüzde yaygınlaşan siber zorbalık konusuna dikkat çekildi.

        Sunumda, akran zorbalığının fiziksel, sözlü ve dijital ortamlarda nasıl ortaya çıkabileceği örneklerle anlatıldı.


        Bu tür durumlarla karşılaşıldığında izlenmesi gereken yollar da öğrencilere aktarıldı.

        Çapkın, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlara değinerek, internet ortamında paylaşılan bilgilerin kalıcı olabileceğini belirtti.


        Kime güvenildiğine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Çapkın, ailevi ve özel bilgilerin başkalarıyla paylaşılmaması uyarısında bulundu.

        Siber zorbalığın bireyler üzerinde ciddi psikolojik etkiler oluşturabileceğini ifade eden Çapkın, bu tür durumlarla karşılaşan öğrencilerin ailelerinden, öğretmenlerinden veya yetkili kurumlardan destek almalarının önemine işaret etti.

        Program öğrencilerin sorularını cevaplanmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
