Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Trakya'da vatandaşlar A Milli Takım'ın zaferini kutladı

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi, Trakya'da büyük sevinç yarattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2026 - 00:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da vatandaşlar A Milli Takım'ın zaferini kutladı

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde A Milli Futbol Takımı’nın Kosova'yı yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi, Trakya'da büyük sevinç yarattı.

        Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde vatandaşlar milli takımın maçını gençlik merkezi ile kafe ve kahvehanelerde izledi.

        Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

        Trakya Üniversitesi Beden Eğitim Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Mert Baran Gamsız, AA muhabirine, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılacak olmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Milli takımı tebrik eden Gamsız, "Dünya Kupası'na gidiyoruz yıllar sonra. Ben hiç görmedim 21 yaşındayım. Aşırı mutluyum." dedi.

        Arda Başoğlu da çok mutlu olduğunu belirterek, "Ait olduğumuz yerde olmak çok farklı bir şey." diye konuştu.

        Muhammet Işık da "Bu bizim jenerasyonumuzun ilk Dünya Kupası. Gerçekten çok mutluyuz. Milli takım oyuncularına ve Vincenzo Montella'ya teşekkür ederiz. İnşallah orada da güzel bir yürüyüşümüz olacak." ifadelerini kullandı.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalindeki Kosova-Türkiye müsabakasını dev ekranlardan takip etti.

        Kırklareli Gençlik Merkezi'nde kurulan dev ekranda müsabakayı izleyen vatandaşlar, milli takıma destek oldu.

        Ellerinde Türk bayrakları ile marşlar söyleyen vatandaşlar, tezahüratlarda bulundu.

        Vatandaşlardan Kerem Can, AA muhabirine, Türkiye'nin galibiyetiyle çok büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi.

        Yıllar sonra milli takımın Dünya Kupası'nda mücadele edeceğini vurgulayan Can, bu gururu kendilerine yaşatan milli takıma teşekkür etti.

        Tekirdağ'da da vatandaşlar milli takımın galibiyeti sonra büyük sevinç yaşadı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

