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DSİ’den Trakya’ya yatırım sağanağı

İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Edirne iline ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Edirne ilinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ’den Trakya’ya yatırım sağanağı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Edirne iline ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Edirne ilinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.
Edirne’ye son 17 yılda DSİ tarafından devasa yatırımlar yapıldığının altını çizen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın yaptığı yazılı açıklamada, “Edirne ilimize son 17 yılda 6 baraj 34 Gölet inşa ederek vatandaşın hizmetine sunduk. Bu barajların en önemlilerinden biri Hamzadere Barajıdır. 2011 Yılında hizmete aldığımız Hamzadere Barajından sağlanacak su ile 335 bin 640 dekar arazi sulu tarıma kavuşturulacaktır. Hizmete alınan diğer önemli barajlardan biriside Çakmak Barajıdır. 2015 yılında hizmete aldığımız bu barajlarla sulamaya büyük katkı sağlanacak ve 522 bin dekar arazi sulanacaktır. Bununla birlikte su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Edirne’de kalkınmayı hızlandıracak, ilde sulamayı ve ziraatı geliştirecek 3 baraj 2 adet gölet daha inşa ediyoruz” dedi.

“Edirne’mizin mümbit topraklarını suya kavuşturduk”
Edirne deyince akla geniş ve bereketli topraklar geldiğini ifade eden Genel Müdür Aydın, “Biz de bu bereketli topraklara bereket katmak için 49 adet çok önemli sulama tesisi inşa ettik. Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 455 bin 990 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 263 milyon TL ilave zirai gelir sağladık. Edirne’mizin en önemli ve büyük sulamalarından olan ve 273 bin 350 dekar sulama alanına sahip Hamzadere Barajı Sulamasının inşaatına 2013 yılında başladık ve yüzde 75 mertebesinde gerçekleşme sağlayarak şu ana kadar 116 bin 570 dekar tarım alanı sulamaya hazır hale getirilmiştir. Trakya’nın GAP’ı olarak bilinen ve 164 bin 530 dekar sulama alanına sahip Çakmak Barajı Sulaması inşaatında bugüne kadar yüzde 8’lik gerçekleşme sağlanmıştır. Sulamaya açtığımız alanların yanı sıra sulayacağımız daha fazla alan var. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 13 sulama tesisi projesi ile 366 bin 940 dekar mümbit arazinin daha sulamaya açılacak” dedi.

“Edirne’nin içme suyu meselesini çözdük”
Tamamlanan içme suyu tesisleri ile Edirne’ne de 329 bin 755 kişinin ihtiyacını karşıladıklarının altını çizen Aydın, “Yıllık 21,64 milyon m içme suyu temin ediyoruz. Bununla birlikte Kayalıköy Barajı içme suyu isale hattı ile içme suyu arıtma tesislerini tamamladık. Edirne’nin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak bu tesislerin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirmiştir” ifadelerini kullandı.

“Atık su arıtma tesislerini inşa ettik”
Aydın, “Diğer taraftan aslında Ergene Havzası’nda son teknolojiye sahip 12 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ve 2 tane kollektör hattı inşa ettik ve hepsini hizmete aldık. Bu 12 ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinden 2 tanesi, Edirne’dedir. Bu tesisler Uzunköprü ve Keşan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri ve Uzunköprü Kollektör Hattı’dır” dedi.

“Taşkın koruma tesisleriyle halkımızı ve toprağımızı koruduk”
Edirne’nin bir başka probleminin de sel ve taşkınlar olduğunu açıklayan Aydın, “Bu kapsamda Edirne’de 120 adet taşkın koruma tesisi inşa ederek; 92 meskûn mahal ve 23 bin 370 dekar alanı taşkınlardan koruduk. 9 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatları devam etmektedir” diye konuştu.

“Edirne’yi taşkınlardan korumaya karalıyız”
Aydın, “Taşkın koruma çalışmalarımız bununla kalmayacaktır. Edirne’de tehlike arz eden bütün dereleri ıslah etmeye kararlıyız. Edirne’yi Meriç Nehri taşkınlarından koruyacak 7 bin 800 metre uzunluğundaki Kanal Edirne Projesinin inşaatı idari imkânlarla yapılarak, tamamlanmıştır” dedi.
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, son olarak “Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

EDİRNE

24 Ocak 2020 Cuma

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