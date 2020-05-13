Meteorolojiden 7 il için 'aşırı sıcaklık' uyarısı

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

<br>Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinin 9- 13 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.<br>Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da cuma gününden itibaren salıya kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artıp, mevsim normallerinin 913 derece üzerinde seyredeceği duyuruldu. Açıklamada, uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerinin yer yer aşılabileceği belirtildi. Yetkililer, kronik hastalığı bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık havada bulunulmaması gerektiğini vurguladı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL<br>2020-05-13 14:32:53<br>

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