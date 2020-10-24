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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kan bağışlayana 5 litrelik ayçiçeği yağı kampanyasına yoğun ilgi

DHA

Kan bağışlayana 5 litrelik ayçiçeği yağı kampanyasına yoğun ilgi


Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi ile Türk Kızılay Edirne Kan Merkezi işbirliğinde düzenlenen ve kan bağışında bulunanlara 5 litrelik ayçiçek yağı hediye edildiği kampanya, yoğun ilgi gördü. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 14'üncü kez kan bağışında bulunduğunu ve madalyası olduğunu belirterek, "Mütevazi olmayacağım. Bütün belediye başkanlarını kan vermeye davet ediyoruz. Hepsine meydan okuyorum" dedi.
Keşan Belediyesi ve Türk Kızılay Edirne Kan Merkezi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve kan bağışında bulunanlara belediye tarafından 5 litrelik ayçiçek yağı hediye edildiği kampanya, yoğun ilgisi gördü. Sabahın erken saatlerinde kan bağışı çadırına gelenler, form doldurarak sıraya girdi. Zabıta ekipleri, sırada bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyardı. Kan bağışında bulunan ilk 300 kişiye belediye tarafından 5 litrelik ayçiçek yağı hediye edildi.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, beraberinde kampanyaya personeliyle destek veren Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, yönetim kurulu üyeleri ve bazı muhtarlarla birlikte kan bağışı çadırını ziyaret etti.
'BİR DAMLA KANIN BEDELİ PAHA BİÇİLEMEZ'
Belediye Başkanı Helvacıoğlu, pandemi nedeniyle ülke genelinde kan bağışının düştüğünü belirterek, "Biz bunu aşmak için Türkiye'ye örnek olsun diye bütün kurumlarımızla birlikte bir kampanya gerçekleştirdik. Daha kampanyanın ilk saatlerinde kuyruklar oluştu. Herkesin bu kampanyaya destek olmasını temenni ediyoruz. Bir damla kanın bedeli paha biçilemez. Ancak Biz belediye ve kurumlarla işbirliği içerisinde farkındalık oluşturma adına kan bağışlayan ilk 300 kişiye 5 litrelik sıvı yağ veriyoruz. Ayrıca sosyal medya üzerinden başlattığımız 'En çok kim kan verecek?' şeklindeki meydan okuma kampanyasında da kurumlara çağrıda bulunduk. Kurumlar da buna kayıtsız kalmadı. Toplum olarak bir birinin derdiyle dertlenebilen, bağları kuvvetli bir yapıya sahibiz" dedi.
'HEPSİNE MEYDAN OKUYORUM'
Kampanya kapsamında 14'üncü kez kan bağışında bulunduğunu ifade eden Helvacıoğlu, "Türkiye'de zannediyorum ki 14'üncü kez kan bağışında bulunan madalyalı belediye başkanı yok. Mütevazi olmayacağım. Bütün belediye başkanlarını kan vermeye davet ediyoruz. Hepsine meydan okuyorum" diye konuştu.
Etkinlikte, 48'inci kez kan bağışlayan Sedat Kral'a da Türk Kızılay Edirne Kan Merkezi tarafından plaket takdim edildi. Öte yandan Keşan Belediye bandosu da alanda konser verdi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-10-24 13:58:55

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