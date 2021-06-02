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1. Ulusal Trakya Üniversitesi Fiziksel Aktivite E-Sempozyumu

İHA

1. Ulusal Trakya Üniversitesi Fiziksel Aktivite E-Sempozyumu

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nün ortaklaşa düzenlediği “1. Ulusal Trakya Üniversitesi Fiziksel Aktivite ESempozyumu” gerçekleştirildi.
Fiziksel aktivitenin her yönüyle değerlendirildiği sempozyumda, poster ve bildiri sunumları yer aldı. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve Covid19 önlemleri nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenen sempozyuma, Trakya Üniversitesi’nin yanı sıra Türkiye’nin farklı üniversitelerinden çok sayıda bilim insanı katıldı.
“Fiziksel Aktivite” teması ile bu alanda çalışan sağlık profesyonellerini, bilim insanlarını ve öğrencileri bir araya getiren sempozyumda, fiziksel aktivite davranışı, aktivite dengesi, fiziksel aktivite ve beslenme, çocuklarda fiziksel aktivite, erişkinlerde fiziksel aktivite, yaşlılarda fiziksel aktivite, fiziksel aktivitenin bireysel ve toplumsal etkileri ile fiziksel aktivite uygulamaları konuşuldu.
Bilimsel içeriği yüksek oturumlar, yenilikçi konular ile önemli tartışmalardan oluşan ve Onursal Başkanlığını Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun yaptığı sempozyumun başkanlığını ise Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hilal Keklicek ile Ergoterapi Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sinem Salar yaptı.

"Hareketsizlik ve hatalı beslenmenin de ciddi sağlık riskleri ortaya çıkardı"
Fiziksel aktivite konusunda hizmet veren akademik ve saha çalışanları arasındaki etkileşimi arttırmak, disiplinler arasında iletişimi güçlendirmek ve fiziksel aktivitenin önemi konusunda toplumsal farkındalığı sağlamak amacıyla düzenlenen sempozyum, Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ’ın açılış konuşması ile başladı. Prof. Dr. Sedat Üstündağ, ileri yaşlarda görmeye alıştığımız birçok kronik rahatsızlığın, hareketsiz yaşam biçiminin benimsenmesinden dolayı günümüzde artık çocuk ve gençlerde de görüldüğüne dikkat çekerek, fiziksel aktivitenin artırılması ve gün içerisinde hareketsiz olarak geçirilen sürenin azaltılmasının ayrı bir önemi olduğunu vurguladı.

"Türkiye genelinde kadınların yüzde 87’si, erkeklerin yüzde 77’sinin yeterli ölçüde fiziksel aktivite yapmadı"
Çevresel ve biyolojik faktörlerin dışında hareketsizlik ve hatalı beslenmenin de ciddi sağlık riskleri ortaya çıkardığını ifade eden Prof. Dr. Sedat Üstündağ, şu ifadelere yer verdi:
“Çağımızda fiziksel aktivite azlığı, insan ve doğal olarak toplum sağlığını en çok etkileyen ve morbimortaliteye en çok katkı veren sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Sağlık Bakanlığımızın 2011 yılında ortaya koyduğu bir çalışmanın sonucunda, Türkiye genelinde kadınların yüzde 87’si, erkeklerin yüzde 77’sinin yeterli ölçüde fiziksel aktivite yapmadığı tespit edilmişti. Yine, Doç. Dr. Hilal Keklicek ve Dr. Öğr. Üyesi Sinem Salar’ın bu rapora istinaden yaptıkları ön çalışmada, yeterli fiziksel aktivite yapan çocuk ve gençlerimizin oranı yüzde 15 civarındaydı. Bu endişe etmemiz ve üzerinde düşünmemiz gereken bir konu. Fiziksel aktivite azaldığında obezite, diyabet, hipertansiyon, ateroskleroz, kalp krizi, inme, böbrek yetersizlikleri ile karşılaşma riskimiz de artacaktır ki bunlar ülkemizde insan sağlığını en çok etkileyen hastalıklar olarak dikkati çeker. Tabi sadece ülkemizde değil, dünya genelinde kişisel gözlemim ve takip ettiğim hastalardan aldığım bilgiler, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde ne yazık ki fiziksel aktivitenin daha da azaldığını ortaya koymaktadır. Bu konuda toplum genelinde yeterli farkındalık oluşmadığını düşünüyorum. Bu sebeple, bugünkü sempozyumumuzda fiziksel aktivite konusunu her yönüyle ele almak ve bu konuda farkındalık oluşmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Fiziksel aktivite davranışı, aktivite dengesi, fiziksel aktivite ve beslenme, fiziksel aktivitenin bireysel ve toplumsal etkileri ve fiziksel aktivite uygulamaları gibi pek çok konunun tartışmaya açılacağı sempozyumun öğrencilerimiz, ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Sempozyuma video mesaj yoluyla katılan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise, salgın süreci ile birlikte sağlıklı ve hareketli yaşamın önemini daha iyi anladıklarını belirterek, “Hayatımızı etkisi altına alan salgın süreci, sağlığın önemini bizlere bir kere daha hatırlattı. Karantina sürecinde fiziksel aktivite düzeyinin yükseltilmesi ile yaşam kalitesinde de bir artış olduğunu hep birlikte gözlemledik. Sağlığın korunması ve iyileştirilmesinde fiziksel aktivitenin öneminden hareketle Trakya Üniversitesi olarak, bu alandaki farklı öğreti, yaklaşım ve konulara dikkat çekmek amacıyla çok değerli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Trakya Üniversitesi, bölgenin en eski en köklü eğitim kurumu. Çevrim içi de olsa bu tür toplantıların Edirne’de, üniversitemizde düzenlenmesinden büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültemiz de birbiri ardına insan ve toplum sağlığı açısından çok önemli etkinliklere imza atıyor. Bu vesileyle sempozyumun, değerli bilim insanları ve sağlık profesyonellerinin bu alandaki bilgi, birikim, tecrübe ve fikirlerini paylaşmaları açısından iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bilimsel açıdan faydalı bir sempozyum olması dileğiyle, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen değerli hocalarımız ile değerli katılımcılarımıza katkıları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Alanında uzman, seçkin bilim insanlarının katkılarıyla gerçekleştirilen ve gün boyu devam eden sempozyum, ''Sempozyum Trakya'' isimli YouTube hesabından da canlı olarak yayınlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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