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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevrimiçi mezuniyet töreni

İHA

Çevrimiçi mezuniyet töreni

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi, diploma almaya hak kazanan öğrenciler için çevrimiçi mezuniyet töreni düzenledi.
Trakya Üniversitesi, mezun olan öğrenciler için düzenlediği mezuniyet törenlerine çevrim içi olarak devam ediyor. 20202021 eğitim öğretim yılında hibrit eğitim modelinin uygulandığı Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları için yüz yüze mezuniyet törenleri gerçekleştiren Trakya Üniversitesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerini uzaktan devam ettiren okulları için çevrim içi mezuniyet törenleri düzenliyor. Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler, diplomalarına salgın tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak düzenlenen törenle kavuştu.
Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından Trakya Üniversitesi tanıtım filmi izlenmesi ile başlayan törende mezun öğrenciler adına bir konuşma gerçekleştiren okul birincileri Işıl Nur Çamlıcalı ve Egzon Xhyrxhehallo, başarılı olmak adına çok çaba gösterdiklerini ifade ederek, başarılarında emeği geçen akademisyenlere ve ailelere teşekkür etti.
Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Zaim ise pandemi nedeniyle buruk bir eğitimöğretim yılı geçirdiklerini belirterek, “Bu süreçte çok yoğun bir çalışma temposuna girdik. Derslerimizi en etkin bir biçimde nasıl yürütebiliriz sorusuna cevaplar aradık. Elimizden geldiğince ders verme ve sınav yapma yöntemlerimizi değiştirdik, geliştirdik. Fakat yüz yüze yaptığımız öğretimin tadını hiç alamadık. Sonunda aşı ile sizlerle kavuşabileceğimiz bir umut ışığı belirdi” dedi.
Konuşmasının devamında öğrencilere ve ailelerine seslenen Prof. Dr. Ömer Zaim, “Bugünden sonra meslektaşlarımız olarak bizimle aynı safları paylaşacaksınız. Size verdiğimiz eğitimin genel kapsamlı olduğunu, bu bilgilere sahip olmadan ilerleyemeyeceğinizi fakat gerçek başarının uzmanlaşmakta yattığını, bunun da yaşam boyu süren bir eğitim olduğunu bilmenizde fayda var. Kendinizi sürekli geliştirme çabasında olun. Yabancı bir dil, internette bilgece dolaşmak ve Türkçe seviyenizi yükseltmek sizleri ileriye taşıyacak önemli kazanımlardır. Değerli veliler, dualarınızı hiç eksiltmediğiniz çocuklarınızla birlikte sizlerde sınıf atlıyorsunuz. Artık daha iyi bildiğiniz bir ortamda, hayatın içinde çocuklarınızla omuz omuza yürüyeceksiniz. Bu yürüyüşte bir süre daha onlara destek vermekten vazgeçmeyin. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bütün güzelliklerin sizin olması dileğiyle bundan sonraki yaşamınızda başarı ve mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Mezuniyet törenine, bir video mesaj ile katılan ve mezun öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise ülkesine, çevresine ve insanlığa fayda sağlayan bireyler olmanın kendileri için en büyük gurur ve mutluluk kaynağı olacağını vurguladı. Mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar da dileyen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne’yi ve Trakya Üniversitesini unutmamalarını istedi.
Tören, dereceye giren ve mezun olan öğrencilerin isimlerinin okunması ve ardından meslek andının söylenmesiyle son buldu.

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