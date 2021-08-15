Edirne´de yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE´nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmak isterken polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Kavşağı´nda yaptıkları denetimde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçtakilerin GBT sorgularında, `FETÖ´ye üye olmak´ suçundan yargılanmaları süren E.Ş., H.D., F.D. ile E.C. olduğu ve yasa dışı yollarla Yunanistan´a çıkmak istedikleri belirlendi. Şüpheliler, gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı, E.Ş., H.D. ve F.D. ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2021-08-15 15:09:46



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